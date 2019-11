Pädagogische Spielzeuge für die Ilseder Förderschule

Große Freude herrschte bei der Astrid-Lindgren-Schule Ilsede über eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Die Spende wurde im Namen des Betriebsrates der Rewe-Markt-GmbH/Penny-Markt-GmbH Lehrte von Betriebsratsmitglied Wolfgang Kuttig sowie dem Marktmanager in Ilsede, Ingo Albrecht, an die...