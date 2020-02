Der Besitzer bemerkte den Einbruch erst, als die Täter das Haus in Groß Lafferde bereits wieder verlassen hatten. (Symbolbild)

Groß Lafferde. In der Straße „Zum Lafferder Busch“ brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus ein – ohne dass der anwesende Hausherr dies bemerkte.

Hausherr bemerkt Einbruch in Haus in Groß Lafferde nicht

In der Straße „Zum Lafferder Busch“ in Groß Lafferde brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein.

Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro

Die Tatzeit, so die Polizei, liegt zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Die Täter verursachten unbemerkt vom anwesenden Besitzer das Haus einen Schaden in Höhe von 300 Euro und flohen.

Hinweise bitte an die Polizei in Ilsede unter (05172) 410930.