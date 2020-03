Autoknacker scheitern in Bülten an Daimler GLK

Unbekannte haben versucht, von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, gewaltsam in den Innenraum eines in der Schützenstraße geparkten Daimler GLK zu gelangen. Dies gelang den Tätern aus bislang ungeklärter Ursache nicht, teilt die Polizei mit. Sie entfernten sich anschließend unerkannt und in nicht bekannte Richtung, heißt es. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter (05172) 370750 zu melden.