Täter dringen in Groß Lafferder Wohnhaus ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 21. März, 23.30 Uhr, und Sonntag, 22. März, 4.30 Uhr, an der Rektor-Wolf-Straße in Groß Lafferde gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen. Dafür hätten sie eine Terrassentür aufgebrochen. Im Gebäude hätten die Unbekannten zahlreiche Behältnisse durchwühlt. Die Polizei Peine ermittelt, was entwendet worden ist. Die Schadenshöhe beträgt nach ihren Angaben zirka 200 Euro.

