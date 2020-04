„Leben retten, Menschen Helfen“ – das hat sowohl bei der Feuerwehr, als auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) oberste Priorität. Aus dem Grund hat der DRK-Ortsverein Gadenstedt die Kosten einen Notfallrucksack übernommen, der für den Sanitätsbereich der hiesigen Feuerwehr dringend benötigt wird.

„Der Rucksack enthält – außer der üblichen Erste-Hilfe-Ausrüstung – Halswirbelsäulenschienen für Kinder und Erwachsene sowie ein Blutzucker- und Blutdruckmessgerät“, berichtet Marion Kortz, Schriftführerin im DRK Gadenstedt. Zusätzlich beinhaltet die Spende ein Tragetuch, das in Notlagen ein gutes Rettungsmittel in schwer zugänglichem Gelände ist. In den Reihen der Gadenstedter Feuerwehr befinden sich mehrere, im Sanitätsbereich qualifiziert ausgebildete Mitglieder, die nun im Notfall dem Rettungsdienst gute Vorarbeit in Bezug auf die Erstversorgung von Verletzten leisten können.