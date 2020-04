Gadenstedt. Es gibt auch Änderungen an den Haltestellen der Linie 530. In der nächsten Woche geht es mit Kanalbauarbeiten weiter.

Straße Am Thie in Gadenstedt ist gesperrt

Im Zuge der laufenden Baumaßnahmen der Gemeinde Ilsede und des Wasserverbandes Peine im Verlauf der Ortsdurchfahrt (OD) Nord sowie der Gemeindestraße Am Thie haben sich seit Montag einige verkehrstechnische Änderungen in Gadenstedt ergeben. Wegen des hier noch erforderlichen Einbaus der Asphaltdecke ist die Straße Am Thie voraussichtlich für die gesamte Woche für den Verkehr voll gesperrt, heißt es in der Mitteilung.

Auch der ÖPNV ist betroffen

Da hiervon auch der Linienbusverkehr betroffen ist, können die Haltestellen im Bereich Landwehr, Am Geierberg sowie die Ersatzhaltestellen Am Thie der Linie 530 nicht bedient werden, heißt es weiter. Zum Ausgleich würden die aus dem ersten Bauabschnitt OD-Nord bekannten Ersatzhaltestellen Freibad-Parkplatz und An der Bundesstraße/Schulenburg reaktiviert. Diese Ersatzhaltestellen blieben auch nach dem 4. Mai in Betrieb, da der Wasserverband Peine dann mit seinen geplanten Kanalbauarbeiten an der Ostertorstraße/Lindenplatz beginnen wird.

Weiter geht es bis September

Diese Arbeiten werden demnach voraussichtlich bis September dauern. Die Beschilderung vor Ort sowie die Aushänge an Haltestellen sollten beachtet werden.