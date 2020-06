Mehrere Wartehäuschen an Bushaltestellen in Ilsede sind in der Nacht vom 14. auf den 15 Mai demoliert worden.

Die Täter schlugen nachts in Ilsede zu

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Häuschen in der Solschener Straße, in der Gerhard-Lukas-Straße und in der Straße An der Fuhse in der Zeit von 21 bis 4 Uhr mit heller Farbe besprüht.

Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Ilsede unter (05172) 370750.

