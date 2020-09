Peiner Wito führt Interviews über Corona und die Auswirkungen

Matthias Adamski, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) mit Sitz in Ilsede, hat über „Die wirtschaftlichen Auswirkungen in der Coronakrise“ mit Michael Senft, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine, gesprochen. Kurzweilig und sehr prägnant schildert er im Youtube-Interview nach Angaben der Wito die Folgen der Pandemie auf den Finanzmarkt weltweit, aber auch in Deutschland und in unserer Region. Er begrüßt die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung und sagt: „Wir haben einen Kanon an Unterstützung von Soforthilfen und Krediten erhalten.“ Gleichzeitig gibt er zu bedenken: „Die zur Verfügung gestellten Kredite müssen auch wieder zurückgezahlt werden.“ Dementsprechend berieten die Angestellten der Sparkasse und prüften die Kreditwürdigkeit der Antragsteller. Das Arbeitsaufkommen sei momentan sehr hoch, aber auch innerhalb der Sparkasse habe man sich neu aufgestellt und viele Mitarbeiter arbeiteten aktuell aus dem Homeoffice. Er sehe Chancen in der neuen Arbeitswelt durch die Coronakrise und gebe seine Einschätzungen zu den regionalen Entwicklungen ab.

• Der Link zur Sendung: https://www.youtube.com/watch?v=s2DX58P9dyI)

Mit dem Talk „nachgefragt“ möchte die Wito über Alltags- und Erfolgsgeschichten aus dem Landkreis Peine berichten. Die Wirtschaftsförderer richten den Fokus auf Branchen und aktuelle Probleme in der Coronakrise. Dazu laden sie Talkgäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur in das Studio in der Gebläsehalle ein.

• Der Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCNIPhMVZg3u0_0VierUz_Og?view_as=subscriber