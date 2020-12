Kein Nachfolger – Glückauf-Apotheke in Ilsede schließt

Lange hat Apothekerin Jutta König versucht, einen Nachfolger zu finden – leider ohne Erfolg. So wird sie nun am Mittwochabend, 23. Dezember, die Türen der Glückauf-Apotheke für immer schließen. Für viele treue Kunden ein herber Verlust. „Wir waren gerade für ältere Menschen immer ein Anlaufpunkt und weit mehr als eine Apotheke. Mir tut es auch sehr leid, das Unternehmen, das seit mehr als 60 Jahren im Familienbesitz ist, aus persönlichen Gründen aufgeben zu müssen“, bedauert Jutta König.

Apotheken auf dem Land haben es schwer

So wie ihr ginge es aber einigen Kollegen, die sich aus dem Geschäft zurückziehen. Einen Nachfolger für eine Apotheke in durchschnittlicher Größe zu finden, vor allem auf dem Land, sei sehr schwer geworden. Viele junge Apotheker scheuten den Schritt in die Selbstständigkeit, weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Apotheken seit Jahren verschlechterten. „Daneben gibt es weitere Gründe für das Apothekensterben. Deutsche Apotheken werden beispielsweise immer noch gegenüber ausländischen Internetapotheken benachteiligt. Diese dürfen Preisnachlässe für rezeptpflichtige Medikamente gewähren. Wir dürfen das nicht. So wandert ein Teil der Kundschaft ins Internet ab. Auch die Ungewissheit, ob sich die Arztpraxen auf dem Land halten werden, lässt Interessenten vor der Übernahme einer Landapotheke zurückschrecken. Darüber hinaus kämpfen Apotheken mit Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen“, erklärt König.

Jutta König führte die Apotheke mehr als 30 Jahre

Die Groß Ilsederin hat die Apotheke vor mehr als 30 Jahren von ihren Eltern übernommen und seitdem fast durchgängig geführt. Magdalene und Walter König hatten die Apotheke an der Gerhardstraße am 28. Februar 1958 eröffnet. 1997 hat Jutta König die Apotheke übernommen. Neben dem Tagesgeschäft hat sie auch immer wieder Vorträge zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen organisiert. Ein großer Schwerpunkt lag auf der Naturheilkunde. „Ich freue mich nun auf eine Auszeit und werde mich danach neu orientieren. Zum Glück hat ein Großteil meiner Mitarbeiter bereits wieder eine Stelle gefunden. Einige andere nutzen die Zeit, um sich neu zu orientieren. Das ist für mich sehr beruhigend“, sagt die Apothekerin abschließend.

Damit gibt es künftig in Groß Ilsede nur noch eine Apotheke – die „Apotheke im Gesundheitszentrum“ an der Eichstraße.