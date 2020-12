Ortsrat Ölsburg stellt eine Nordmanntanne auf dem Burgplatz auf

„Weihnachten kann kommen“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister Heinz-Georg Baumann (SPD). Der Ortsrat Ölsburg hat, wie in den vergangenen drei Jahren auch, dafür gesorgt, dass die Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg mit den Weihnachtssternen in ein weihnachtliches Wohlfühlambiente getaucht wird. Zudem hat der Ortsrat eine stolze Nordmann-Tanne auf dem Burgplatz aufgestellt. Gespendet hat den ansehnlichen Baum die Ölsburger Familie Gierga. Nun gilt es noch, den Baum zu schmücken. Alle Ölsburger und „Vorbeireisende“ können mit Kindern und Enkeln dazu beitragen, dass der Baum der weihnachtlichste innerhalb der Gemeinde Ilsede wird, so Baumann weiter. Übrigens: „Der Wegebau auf dem Burgplatz in Ölsburg, gefördert aus dem Leander-Programm, wurde rechtzeitig zum zweiten Advent fertiggestellt“, weiß Baumann noch zu berichten. „Eigentlich sollte er zum Weihnachtsmarkt am Nikolaustag eingeweiht werden. Dieses war jedoch aus den bekannten Gründen nicht möglich. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, so Baumann abschließend.