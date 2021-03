Diebe haben in Oberg zugeschlagen.

Zigarettendiebstahl aus NP-Markt in Oberg: Polizei sucht Zeugen

Vier Unbekannte haben bereits am 27. Februar zwischen 17.45 und 18.05 Uhr Zigaretten und Tabakwaren im Wert von 3500 Euro im NP-Markt an der Hauptstraße in Oberg gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Täter gehen arbeitsteilig vor

Die Täter gingen nach Angaben der Polizei arbeitsteilig vor. Während zwei sich der Ware bemächtigten, bewachten die anderen beiden den Bereich der Frischetheke beziehungsweise Backwaren. Zwei Täter verließen den Supermarkt durch den Hinterausgang, zwei durch den Hauptausgang. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter ihren Weg über den Parkplatz fortgesetzt haben, heißt es.

Zeugen werden gesucht

Gesucht werden Zeugen, die die Täter beim Verlassen des Marktes beobachtet haben. Gesucht werden auch Hinweise zu einer Personenbeschreibung und zu einem genutzten PKW. Die Zeugen werden gebeten, sich unter (05171) 9990 bei der Polizei in Peine zu melden.

