Zwei Brände im Kreis Peine – Mann durch Stromschlag verletzt

Peine. Der Mann war in einem Trafohäuschen in Ölsburg beschäftigt. Dort kam es auch zu einem Feuer. In Peine brannte eine Gartenlaube.

Von zwei Bränden berichtet die Polizei. In Ölsburg, An der Kirche, bekam demnach am Mittwoch, 19. Mai, 8.30 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache ein 60-Jähriger bei Arbeiten in einem Trafohäuschen einen Stromschlag, anschließend entstand ein Brand.

Mann kam ins Krankenhaus

Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. „Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu einem Stromausfall im Bereich der Gemeinde Ilsede.“

Ursache noch unklar

Zu einem Brand in einer Laube in einem Kleingartenverein war es laut Polizei in Peine, Am Silberkamp, am Dienstag, 18. Mai, 21.30 Uhr, gekommen. Die Brandursache sei bislang unklar, die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht. Hinweise auf eine Brandstiftung habe die Polizei vor Ort nicht bekommen.

