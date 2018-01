Alles Stars

Ja, der Landkreis Peine ist im Fernsehen momentan ganz ordentlich vertreten. Am heutigen Freitag wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis vergeben – unter den Nominierten ist auch Caren Miosga, die Tagesthemen-Moderatorin – oder darf ich sagen „Miss Tagesthemen“? –, die in Groß Ilsede aufgewachsen...