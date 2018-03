Ich konnte es kaum glauben, als ich am Samstag um 12.30 Uhr die Messehallen der Leipziger Buchmesse betreten habe –es grenzte fast an ein Wunder. Ganz Leipzig ist an diesem Wochenende im Schneechaos versunken. Und das hat auch nicht vor der Bahn Halt gemacht. Frohen Mutes bin ich früh morgens um...