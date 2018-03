Sie sitzt hoch oben – mal auf dem Dachfirst, mal in den Wipfeln der Bäume – und singt, was das Zeug hält: die Amsel, oder, um korrekt zu sein, das Amsel-Männchen, der Amsel-Hahn. Sein Lied ist eine Botschaft an andere Amsel-Männer: Das hier ist mein Revier, hier haben andere nichts zu suchen. ...