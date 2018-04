Wer Mitglied in einem Verein ist, braucht keine Feinde – diese alte Binsenweisheit hat sich wieder bewahrheitet: Denn im Briefkasten lag die Einladung meines Sportvereins VT/Union Groß Ilsede zu einer Tagesfahrt – eine Tour an die Weser. „Ist ja nett, dass sie an mich gedacht haben“, sagte ich mir...