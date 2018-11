Der große Wert einer Null

Was ist schon eine Null? Nichts. Eine leere Menge. Von Wert ist sie doch nur als Beschimpfung: „Du Null!“ Von wegen: So eine Null kann unermesslich wertsteigernd sein. Vorzugsweise, wenn sich gleich viele auf dem Lohnzettel oder der Lotto-Gewinnabrechnung hinter der ersten Zahl häufen. Hildesheim will nun auch aus der Null Gewinn schürfen. Seit Dienstag gibt’s in unserer Nachbarstadt 0-Euro-Geldscheine. Der violette Souvenir-Schein...