Das Kamel im Pool

Ferien auf dem Ponyhof, endlich reiten, reiten, reiten und bei den Ponys und Pferden sein – das ganze Schuljahr fiebern die Mädchen auf diese Zeit hin. Auf dem Reiter- und Ferienhof in Klein Blumenhagen erleben sie das dann auch. Sie holen Bibo, Mogli, Erna & Co von der Weide, putzen, satteln, reiten in der Bahn und im Gelände, sitzen morgens und nachmittags im Sattel: Ferien ganz nach ihren Wünschen. Bei dieser Hitze haben die Ponys nun aber hitzefrei und die jungen Reiterinnen satteln um. Auf ein Kamel!

Weil es besser mit den hohen Temperaturen zurecht kommt, werden Sie nun denken. Nein, weit gefehlt. Sondern? Weil es im Pool schwimmt.... Okay, echt ist der Neuzugang natürlich nicht, bietet aber trotzdem großen Badespaß.

