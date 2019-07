Kreis Peine wird kleiner

Gescheitert ist bekanntlich die Fusion der Landkreise Peine und Hildesheim – Gott sei Dank.

Doch was folgt, könnte uns zu denken geben: Der Kreis Peine gibt Flächen ab – ausgerechnet an Hildesheim. Eine Fusion scheibchenweise, eine Art Salamitaktik, um den Zusammenschluss auf kaltem Wege doch noch zu erreichen – der eine oder andere könnte das sehen. Okay, manchmal müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen: Auf exakt 0,0824 Hektar – genau 824 Quadratmeter – verzichtet der Kreis Peine in der Gemeinde Hohenhameln und überlässt sie dem Kreis Hildesheim, genauer gesagt der Gemeinde Algermissen. Flurbereinigung nennt sich so was heute.

