Good bye Lenin im Kreis Peine

Im Kreis Peine gibt es zwar keinen Mauerfall, aber so etwas Ähnliches: Die Gemeinden Ilsede und Lahstedt haben fusioniert.

Good bye, Lenin: Dieser Spielfilm gehört zu meinen Lieblingsfilmen – und nun habe ich mich an ihn erinnert. In „Good bye, Lenin“ fällt eine Frau aus der DDR (gespielt von Katrin Sass) ins Koma und „verschläft“ so den Mauerfall.

Nun gibt es im Kreis Peine zwar keinen Mauerfall, aber so etwas Ähnliches: Die Gemeinden Ilsede und Lahstedt haben fusioniert, haben sich zusammengeschlossen zu einer Kommune, der heutigen Gemeinde Ilsede. Geschehen ist das zum 1. Januar 2015 - also vor mehr als viereinhalb Jahren –, wir als Zeitung haben darüber ausführlich berichtet. Da hat mich die Aussage eines Wendeburgers überrascht, er wisse nichts von einer Fusion, er gehe davon aus, Lahstedt gebe es noch immer. Irgendwie hat auch er etwas „verschlafen“; vielleicht meint er, es gebe noch die DDR (kleiner Scherz).

