Wir als Redaktion befinden uns jetzt im Gebäude „Gröpern 21“ in Peine – an der Fußgängerzone. Also mittendrin statt nur dabei.

Alles unter einem Dach – so lautet das Motto für die Peiner Nachrichten: Wir als Redaktion sind umgezogen, befinden uns jetzt zusammen mit dem Service-Center und der Anzeigenabteilung im Gebäude „Gröpern 21“ in 31224 Peine – an der Fußgängerzone. Also mittendrin statt nur dabei in der Fuhsestadt. Die Mailadressen und die Telefonnummern der Redakteure sind geblieben – wir freuen uns aber auch auf Ihren Besuch.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an