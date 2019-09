Dankeschön in Reimen

Ein schönes Dankeschön in Reimform an die Feuerwehrwehr: In Denstorf/Klein Gleidingen hat die Ortswehr ihr 145-jähriges Bestehen gefeiert und zugleich den zehnten Geburtstag ihres Zusammenschlusses. Zu diesem Anlass hat sich offenbar ein Einwohner nette Verse ausgedacht – etwa diesen über die Feuerwehrleute: „Sie fordern nichts, kein Ruhm, kein Ehr’ – bescheiden ist die Feuerwehr.“ Und weiter: „Die Menschen schaffen friedlich, das Osterfeuer lodert, kein Bürgerbrunch im steh’n. Das ist nicht selbstverständlich. Das macht die Feuerwehr!“

In Zeiten, in denen immer wieder über unangenehme Vorfälle auch bei Feuerwehreinsätzen zu hören, ein schönes Signal aus Denstorf/Klein Gleidingen!

