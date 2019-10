Sportverein als große Hilfe

So ein Sportverein ist schon eine große Hilfe – in (fast) allen Lebenslagen: Kürzlich hat mir der Wasserverband Peine mitgeteilt, am nächsten Tag müsse er aufgrund von Reparaturarbeiten für Stunden die Trinkwasserversorgung abschalten – mein morgendliches Duschen konnte ich damit vergessen. Was tun? Kurzerhand habe ich die Dusche im Vereinsheim meines Groß Ilseder Sportvereins in Anspruch genommen – der VT Union sei Dank. Gewundert habe ich mich nur, dass ich der Einzige gewesen bin, der diesen Service genutzt hat. Oder sollte ich der Einzige gewesen sein, dem sie das Wasser abgestellt haben? Immerhin: Inzwischen läuft alles wieder zu Hause.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an