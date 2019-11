Respekt als Schulfach?!

An so manchen maßregelnden Eingriff meiner Eltern in meiner Kindheit kann ich mich erinnern – heute gibt es das also im Schulunterricht.

Das Kind geht mit den Eltern oder Großeltern auf der Straße spazieren – und wird dann von ihnen angestupst, damit es einen entgegenkommenden Nachbarn oder Bekannten grüßt: So soll es früher zugegangen sein – wobei noch die Frage zu klären wäre, was eigentlich „früher“ heißt. Und so schildert es Oliver Henneke, der mit Kindern der Grundschule Schmedenstedt/Woltorf in seinem Programm „Respect“ einen respektvollen und wertschätzenden Umgang untereinander trainiert.

Wenn ich ehrlich bin: Meine eigene Kindheit ist wohl auch „früher“ gewesen, denn an so manchen maßregelnden Eingriff meiner Eltern kann ich mich erinnern – heute gibt es das also im Schulunterricht. Wobei mir die genannte Schule versichert: Die Eltern bleiben in der Verantwortung für ihre Kinder – selbstverständlich.

