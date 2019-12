Traumjob Bürgermeister

Was macht meine Gemeinde? Das fragt sich ein guter Bürgermeister jeden Tag – und so heißt auch ein Heftchen, in dem Kindergartenkindern die Tätigkeit des Bürgermeisters vorgestellt werden. Darin begleiten die Mädchen und Jungen den Verwaltungschef durch die Gemeinde: Sie besuchen die Grundschule, den Kindergarten, die Feuerwehr, die Baustelle (Straßenreparatur), den Freibad, den Sportplatz, die Kläranlage und die Gemeinderatssitzung. Überall wird nur gelacht, alle freuen sich. So ein Bürgermeister hat einen Traumjob.

