Peiner Kran in Hamburg

Inmitten der Containerschiffe und der Docks, in denen sie an Kriegsschiffen und Kreuzfahrtschiffen herumhantieren, steht auch ein „Peiner Kran“.

So eine Hafenrundfahrt in Hamburg ist nicht nur lustig – zumindest wenn man nicht seekrank ist –, sie ist auch lehrreich. Ich jedenfalls habe dabei erfahren, dass Peine auch in Hamburg, auch im Hafen vertreten ist. Sie werden es ahnen – die Rede ist vom Peiner Kran. Inmitten der riesigen Containerschiffe aus aller Welt und der Docks, in denen sie an Kriegsschiffen und Kreuzfahrtschiffen herumhantieren, steht auch ein Kran – beschriftet mit „Peiner Kran“, sonst hätte ich ihn gar nicht erkannt. Und der Reiseführer hat ihn nicht mal erwähnt – eine Schande.

