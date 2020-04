Grün ist die Hoffnung

G rün ist die Hoffnung.“ Diese Redewendung hat man Ihnen bestimmt auch schon das eine oder andere Mal mit auf den Weg gegeben – bei langwierigen Verletzungen oder sonstigem „Mist“, der endlich besser werden muss. Aber warum ist die Hoffnung ausgerechnet grün? In der Farbpsychologie heißt es, dass vor allem das gelbstichige Grün wie keine andere Farbe für die Hoffnung steht – es ist die Farbe der jungen Triebe im Frühling, wie wir sie in den nächsten Wochen überall in den Gärten und der freien Natur sehen können. Ein Grün, das den Aufbruch und die Explosion der Natur nach dem Winter symbolisiert. Grün, so die Farbpsychologen weiter, stehe aber auch für Entspannung und schaffe im symbolischen Sinn eine Basis für neue Pläne: Dinge, die wir in der Corona-Zeit auch gut brauchen können.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an