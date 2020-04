Der Verdacht wurde bestätigt

An dieser Stelle hatte ich um Hilfe beim Erkennen des gefiederten Besuchs im Vogelhaus auf dem heimischen Balkon während der Pause von der häuslichen Zeitungsarbeit gebeten. Für einen Journalisten hatte ich den mir Unbekannten eher mäßig beschrieben, ungefähr so: Ähnlich wie eine Kohlmeise, aber mit längerem spitzen Schnabel. Nun, die aufklärenden Antworten prasselten nicht gerade auf mich ein aus dem Kreis Peine. Dabei kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier keiner weiß. So kam die Auflösung aus dem hohen Norden, über Umwege indirekter Redaktionskontakte. So recherchierte eine Kollegin und schickte, ebenfalls über kollegiale Umwege, ihre Mail aus einem Garten der ostfriesischen Stadt Norden. Und: Der Kleiber ist’s!

