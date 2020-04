Erstes rasches Lecken erlaubt

Mittagszeit in der Stadt – Hungrige sind mit ihren belegten Brötchen und chinesischen Nudeln unterwegs und suchen ein Plätzchen, wo sie in Ruhe essen können. Gar nicht so einfach, weil ja die 50-Meter-Abstand-Regel von der Verkaufsstelle einzuhalten ist. Das gilt auch für das Eis, das es endlich wieder gibt – beim Italiener wird auf großen Plakaten auf die 50-Meter-Regel aufmerksam gemacht. Aber was ist, wenn´ s vorher tropft? Tatsächlich: Da greift eine Ausnahme von der Regel – das Land Niedersachsen erlaubt „pragmatisches Vorgehen durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sichentfernens von der Eisdiele“, heißt es in der Verordnung. Das „Resteis“ müsse dann aber schon im Abstand von 50 Metern verzehrt werden. Eine ganz neue Form des Eislaufs also...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an