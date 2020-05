Einkaufen ohne Wagen

Erst der Lockdown, jetzt Lockerungen allerorten – wie soll sich „Otto Normalbürger“ da noch zurechtfinden? Was ist erlaubt, was nicht? In meinem Lieblingssupermarkt in Peine höre ich jetzt: Einkaufen erlaubt auch ohne Einkaufswagen. Wie, was? Ein paar Tage vorher war beim gleichen Supermarkt in Ilsede noch Einkaufswagen-Pflicht – doch das sei inzwischen hinfällig, sagen sie mir an der Supermarktkasse in Peine. Auch in anderen Supermarktketten gebe es jetzt keine Verpflichtung mehr, einen Einkaufswagen mitzuführen. Ich sehe schon: Mein nächster Einkauf wird spannend. Doch Vorsicht: Die Maskenpflicht gilt immer noch in Supermärkten – aber wie lange noch?

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an