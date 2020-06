Ein Drama um Heimbesuche

Senioren, die in Alten- und Pflegeheimen auf den Besuch ihrer Angehörigen warten – diese Bilder lassen einem in Corona-Zeiten das Herz bluten. Und so hat sich Dirk Schwalenberg aus Groß Ilsede in seiner Not an einen Fernsehsender gewandt: Er durfte bislang seine 88 Jahre alte Mutter in einem Peiner Seniorenheim nur ein Mal in der Woche für 30 Minuten besuchen – viel zu wenig, wie er befand.

Das Altenheim hat das mit Corona begründet und gemeint, weitere Besuchszeiten seien aufgrund der Personalsituation nicht möglich – schließlich müssten die Termine geplant und Besucher teilweise auch begleitet werden. Punkt aus.

Doch nach dem Fernsehbericht kommt die Wende: Inzwischen ist es Dirk Schwalenberg gestattet, seine Mutter im Heimzimmer dreimal die Woche für je eine halbe Stunden aufzusuchen. Das Problem: In Niedersachsen gibt es – anders als in anderen Bundesländern – keinen Erlass zu Heimbesuchen, jede Einrichtung regelt das für sich. Folge: ein Flickenteppich – in Niedersachsen und sogar im Kreis Peine.

