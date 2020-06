Komischer Zeitgenosse

Da wohne ich seit gefühlter Ewigkeit in Groß Ilsede und denke: Hier kenne ich wirklich jeden – zumindest vom Sehen. Pustekuchen. In einer schlaflosen Nacht wandert mein Blick auf „meine“ Straße – und just in dem Moment huschte doch glatt so eine komische Gestalt mitten auf der Fahrbahn an mir vorbei. So einer auf allen vieren mit langem Schwanz und gekrümmtem Rücken – komisch, hat sich mir noch nicht vorgestellt. Erst Wochen später habe ich ihn wiedergetroffen – zumindest einen Artgenossen von ihm: im Otterzentrum in Hankensbüttel. Dort gibt es nämlich nicht nur Otter, sondern auch – Steinmarder. Vielleicht sollte sich dieser Zeitgenosse bei uns besser gar nicht mehr vorstellen – und am liebsten ganz verschwinden: Mein Nachbar hat Hühner – noch leben sie.

