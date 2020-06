Alles Gute zum Jahrestag

Ein denkwürdiger Jahrestag ist heute an dieser Stelle zu würdigen. Altgediente Peiner werden sich an die bewegte Zeit erinnern: 1970, vor 50 Jahren, schloss sich die Ilseder Hütte (1858 gegründet und eines der traditionsreichsten deutschen Stahlunternehmen) mit der damaligen Salzgitter AG (damals ein Konzern im Besitz der Bundesrepublik) zusammen. Das neue Unternehmen erhielt den Namen Stahlwerke Peine-Salzgitter AG. Nach der Privatisierung und Auflösung des damaligen Salzgitter-Konzerns durch Verkauf an die Preussag AG änderte das Unternehmen 1992 seinen Namen in Preussag Stahl AG. 1998 dann erlangte die Preussag Stahl AG durch Ausgliederung aus dem Preussag-Konzern Eigenständigkeit. Die Salzgitter AG heute steht also für einen jungen Konzern mit zugleich großer Tradition.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an thomas.stechert@bzv.de