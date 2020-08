Rätselhafte Abgabe

Der Landkreis Peine ist eine touristische Hochburg – das haben wir ja schon lange geahnt. Doch dass sie für Hotelübernachtungen im Kreisgebiet schon eine Touristenabgabe verbuchen, ist mir neu gewesen – vermutlich, um damit touristische Highlights wie das Fürstenauer Holz, den Strand am Eixer See und den Schlosspark in Vechelde sauber zuhalten. Jedenfalls hat ein Freund bei seinem Besuch im Peiner Land für sein Hotelzimmer eine solche Abgabe zahlen müssen, so steht es auch auf seinem Buchungszettel bei einem Internetportal. Interessant: Selbst das Hotel weiß nichts von einer Touristenabgabe. Vielmehr verlangt es den auf dem Portal ausgewiesenen Zimmerpreis (mitsamt Touristenabgabe) als normale Übernachtungskosten (ohne dass es die Abgabe gibt). Es wird also noch dauern, bis wir Kurorte wie „Bad Vechelde“, „Bad Wendeburg“ oder „Bad Lengede“ bekommen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an harald.meyer@bzv.de