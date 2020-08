Setz Deinen Sonnenhut auf“, ruft die Mutter der Tochter hinterher, als sie aus dem Haus geht. Ja, sie hat ja Recht – bei sengendem Planeten und Temperaturen über 30 Grad kann ein Kopfschutz nicht verkehrt sein. Zuviel UV-Strahlung tut bekanntlich nicht gut. Also den guten alten Panamahut auf – und los. Vor der Tür noch ein Blick in den Briefkasten. Da klemmt doch tatsächlich schon ein Katalog mit Kombi-Ideen für den Herbst...Flauschige Pullover, dicke Steppjacken, Westen, Wollmützen! Bei allem Verständnis, dass die Ware an den Mann und die Frau gebracht werden soll. Nein! Jetzt ist Sommer. Top, kurze Hose, Strohhut und Badeklamotten. Weg mit dem Herbst ins Altpapier. Außerdem: Vor Ort kaufen ist schöner!

