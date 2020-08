Dienstags nach Dreikönig

Am Dienstag in der vollen Woche nach dem Dreikönigstag“-- so läuft die Titelzeile des neuen Buchs an, das der Wendeburger Gemeindeheimatpfleger Rolf Ahlers geschrieben hat. Es beinhaltet eine Menge Heimatgeschichte, unter anderem eben über jene Dienstage in der vollen Woche nach dem Dreikönigstag. Damals – ab dem Jahr 1630 – kam immer der Amtmann aus Wolfenbüttel auf den Gerichtsplatz, um Rechtsgeschäfte wie zum Beispiel Hofübergaben zu vollziehen und Strafsachen zu ahnden. Jeweils am Jahrestag kommen die Bürger auch heute noch zusammen – aber natürlich nicht, um Klagen vorzubringen, sondern nur, um zu feiern. Gut so!

