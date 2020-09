Haben wir das nötig? In fremden Revieren zu wildern. Nein. Der Landkreis Peine hat genug Promis.

Haben wir das nötig? In fremden Revieren zu wildern. Nein. Der Landkreis Peine hat genug Promis, da müssen wir gar nicht über den Tellerrand hinaus gucken. Aus dem kleinen Fürstenau kommen bekanntlich die Schauspieler Christopher Patten und Rüdiger Dambroth, aus Peine der Profi-Pöbler Oliver Kalkofe und aus Ilsede „Miss Tagesthemen“ Caren Miosga – die Liste ließe sich fortsetzen. Den Hollywood-Star Diane Kruger brauchen wir nicht – sie stammt aus Algermissen (Kreis Hildesheim), wurde in einer Broschüre jedoch unter „Stars aus Peine und Umgebung“ verbucht. Haben wir nicht nötig, zumal die Landkreise Peine und Hildesheim gar nicht fusioniert haben – Gott sei Dank. Allerdings: Das Drama „Aus dem Nichts“ am heutigen Montag im ZDF mit Diane Kruger ist trotzdem sehenswert.

