Die Ortsdurchfahrt Vechelde ist gesperrt, die Ortsdurchfahrt Sopiental ist dicht, der Kreisverkehr zwischen Stederdorf und Edemissen ist auch gesperrt – und von Meerdorf nach Wipsausen geht es auch nur über eine Umleitung. Aber: Es nützt bekanntlich nichts, sich zu ärgern – auch nicht über sich selbst, weil man die angekündigte Umleitung nicht „auf dem Schirm“ hatte.

Genießen wir also kleine und auch größere Über-Land-Fahrten durchs Peiner Land – es soll ja ganz belebend sein, mal eine andere Strecke zu fahren, als die, die man in- und auswendig kennt und eine andere Umgebung zu sehen. Und – falls Ihre Umleitungs-Route über die Kreisstraße von Meerdorf in Richtung Mödesse nach Peine oder Edemissen führt – die Straße ist wieder frei. Keine Buckelpiste mehr, keine Schlaglöcher – das ist die gute Seite an den Bauarbeiten. Irgendwann geben sie den Weg wieder frei, viel schöner als zuvor!

