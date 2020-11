Tierische Aussetzer

Haustiere einfach draußen auszusetzen, ist das Letzte! Natürlich soll man sich nicht auf die, die Hilfe organisieren, verlassen und sich erstmal gedankenlos ein Tier, das nachwuchsfähig ist, anschaffen. Nur um es dann, wenn es doch nicht so kuschelig ist, wenn es eigentlich gar nicht überraschend riecht oder wegen Futter und Pflege Geld kostet, einfach diesen Menschen aufzudrücken, denen Tierleid nicht egal ist. Aber es gibt diese Vereine und Einrichtungen, und da sind Tiere nun mal besser aufgehoben, als bei Kälte und ohne Erfahrung draußen in der freien Natur. Insofern ist das Aussetzen wirklich ein ganz übler Weg, sich der Verantwortung, die man eigentlich mit dem Anschaffen eines Haustieres übernommen hat, zu entziehen. Aber wie mir mal jemand sagte: „Wie Menschen mit Tieren umgehen, das lässt schon viele Rückschlüsse auf den Charakter zu.“ Insofern ist es keineswegs immer nur eine Geldfrage. Danke, an alle, die den Tieren helfen, die von Menschen schlecht behandelt werden!

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de