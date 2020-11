Fotos und Farbtupfer

Kunst in der Corona-Pandemie – es ist ein trauriges Kapitel. Und doch gibt es in der Stadt wie auch in den Ortschaften kleinere und größere „Kulturfenster“. In Wipshausen beispielsweise stellt das Team Dorfarchiv bis nächsten Sonntag historische Bilder aus. Weil das Corona-bedingt an einem Ort nicht geht, werden die Bilder in mehreren Schaufenstern in der Dorfmitte ausgestellt. Tolle Idee.

Und in der Peiner Fußgängerzone sorgt der Verein „Kunst im Peiner Land“ Woche für Woche für neue Farbtupfer: Malerei, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien und Teppichkunst. Weil Corona auch das Wochenende der „Offenen Ateliers“ nicht erlaubte, hat der Verein kurzerhand ein leerstehendes Geschäft gemietet und die Ateliers aus dem Kreis in die Stadt verlegt – ebenfalls Corona-tauglich und kreativ. Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an bettina.stenftenagel@bzv.de