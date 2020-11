O Tannenbaum o je o je

Unsereins gehört ja zu den 14 Prozent der Deutschen, die ihren Christbaum gern gleich Anfang Dezember aufstellen. Und zu den statistischen 61 Prozent, die das Bäumchen sogleich fein schmücken. So hat man die ganze Adventszeit etwas davon, noch dazu in dieser leidigen Corona-Zeit – 29 Prozent der Deutschen dagegen wuchten ihren Weihnachtsbaum laut der aktuellen Studie erst am Morgen des 24. Dezembers ins Wohnzimmer. Wer seine Tanne aber früh aufstellt, der hat auch früh all die Alle-Jahre-wieder-Stressmomente bewältigt. Da wäre zunächst die Qual der Wahl: Der allerschönste Baum soll es sein, wohl geformt und füllig von allen Seiten. Und dann, o je, die größte Herausforderung für jeden Familien-Hausmeister: kerzengerade soll der Baum gerichtet sein. Der Hinweis, das natürliche Wachstum orientiere sich halt nicht an einem Lineal, wird als faule Ausrede entlarvt. Gutes Gelingen also bei den Bau(m)arbeiten … für eine schöne Adventszeit ohne schiefe Blicke aufs Bäumchen!

