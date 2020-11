Freunde auf dem Bildschirm

Über die Tücken von Zoom-Konferenzen im Home-Office wissen zur Zeit wahrlich viele Menschen zu berichten. Aber wie sieht das im Privaten aus? Die Kontakte sollen ja beschränkt werden. Für mich ist das nicht so schwer. Ziemlich bald nachdem ich in die Region gezogen bin, kam der Lockdown. Viele Freunde habe ich hier also nicht. Doch das ist kein Grund zur Trauer. Während des ersten Lockdowns veranstaltete ich mit Freunden eine virtuelle Party. Das war speziell, ganz lustig – doch einmal reicht. Nun steht aber schon die nächste digitale Party an– ein runder Geburtstag. Und auch eine virtuelle Weihnachtsfeier soll es geben. Wie das wird? Bleibt abzuwarten. Doch statt zu jammern will ich mich lieber auf die Vorteile besinnen. Seit der Corona-Krise sehe ich meine Freunde, die weit weg wohnen, öfter als vorher. Zwar nur zweidimensional – aber das ist besser als gar nicht. Und bei einer Weihnachtsfeier vor dem Bildschirm statt auf dem Weihnachtsmarkt wird es mir wenigstens nicht kalt.

