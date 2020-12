So hell leuchtet Weihnachten

Der Weihnachtsmann, der wohnt bei unsereins gleich um die Ecke. Jedenfalls steht dort im Vorgarten sein Schlitten. Drei große Rentiere sind schon angespannt. Und damit der Schlitten in wenigen Tagen reibungslos zur Geschenkeauslieferung abheben kann, ist die Vorgarten-Startbahn besser ausgeleuchtet als der Frankfurter Flughafen. Tja, und wie es der Zufall will, so ist auch der direkte Nachbar ein ebensolcher Fan weihnachtlicher Beleuchtungsspektakel. Er hat sein Häuschen mit einer spektakulär langen Lichterkette umgarnt, die obendrein in allen Farben blinkt. Und von Weihnacht zu Weihnacht kommt – schöne Bescherung – eine neue Funkel- und Glitzer-Installation hinzu, diesmal auf der Hofauffahrt die Lichterkette „Meteorschauer“ mit 360 Leuchtdioden. Mal sehen, wie der Nachbar diese „Erleuchtung“ übertreffen will...

Unsereins hofft nur, dass die Stadtwerke trotzdem noch Strom übrig haben, damit auch die beiden kleinen Kunststoffeisbären auf der Terrasse weiter leuchten können.

