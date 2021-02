Mutmacher in der Dämmerung

Erst Kälte, jetzt Regen, Schneematsch, die Welt Grau in Grau – als würde der Lockdown an Tristesse nicht ausreichen. Aber ist es Ihnen schon aufgefallen? Die Tage sind schon deutlich länger geworden. Seit dem 21. Dezember geht es stetig aufwärts, inzwischen auch sichtbar. Manchmal „zappeln“ sogar schon die Solarlichter in den Gärten und geben in der Dämmerung etwas Licht zurück. Mutmacher! Heute: Sonnenaufgang 7.55 Uhr, Sonnenuntergang 17.11 Uhr, am 28. Februar Sonnenaufgang um 7.08, Sonnenuntergang um 17.55 Uhr – und das geht dann immer weiter so, jeden Tag drei, vier Minuten. Bis wir abends wieder entspannt draußen sitzen können. Das ist doch eine gute Vorstellung, oder?

