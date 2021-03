Schon bunt und giftig

Haben Sie es schon gesehen? Die Krokusse blühen, auch wenn das Wetter gerade wenig frühlingshaft ist. An manchen Stellen in der Stadt hat die Stadtgärtnerei einen wahren Blütenteppich ausgerollt – wunderschön! Danke dafür! Und auch in vielen Gärten lugen „Blue Pearl“, „Moonlight“ und „Ruby Giant“ aus der Erde. So heißen die früh blühenden Arten. Insgesamt gibt es 80 Arten der Knollenpflanze. Schön sind sie alle. Durch durch den Giftstoff Picrococin, den sie enthalten, aber auch leicht giftig. Deshalb: Nur angucken, nicht pflücken!

