Fahnen wehen auf Halbmast, Fürbitten werden gesprochen und Bürgermeister Klaus Saemann wie auch Superintendent Volker Menke richten sich in Videobotschaften an die Menschen im Peiner Land: So wurde am Sonntag an die vielen Menschen erinnert, die in der Corona-Pandemie bundesweit, aber auch in unmittelbarer Nähe gestorben sind. Im Kreis Peine sind es 96 Männer und Frauen, die in ihren Familien und die ihrem Freundeskreis schmerzhafte Lücken hinterlassen. Privat wurde mit Kerzen in den Fenstern vielfach an die Verstorbenen erinnert. Trost spenden, Kraft schöpfen, weiter machen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass wir den Kampf gewinnen.