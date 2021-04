Stäbchen rein und übergeben

Nun habe ich auch meinen ersten „Corona-Selbsttest mit Anleitung“ hinter mir. Der Schnelltests durch Profis gab es zuvor schon einige. Diesmal alleine in einem Raum. Vor einer Glasscheibe. Durch die reichen mir zwei Gummihandschuhe die Testutensilien. Die freundliche Mitarbeiterin meiner Apotheke gibt mir auf der anderen Seite der Scheibe Anweisungen, was ich machen muss: Nase schnauben, Stäbchen rein, drehen fünfmal links und fünfmal rechts, übergeben (das Stäbchen), eine Viertelstunde draußen warten. Ergebnis: negativ. Sehr gut! Nun darf ich auch zu meiner Friseurin gehen, mir den Kopf waschen lassen und wie immer sagen: „Mach’s kurz!“ Das lies sich alles kurzfristig organisieren. So schlecht läuft es also gar nicht immer in unserem Land. Man muss sich an gewisse neue Abläufe nur gewöhnen und diese in der nächsten Zeit (noch) einplanen.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?bsof/hspinbooAgvolfnejfo/ef=0tqbo?=0fn?