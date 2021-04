Null auf 100 in 44 Sekunden

Männer geben ihren Autos, bitte, keine Namen, schon gar nicht „schnucklige“! Den Termin im Peiner Impfzentrum am Samstag nutzte ich, um mit meinem „LJ“, ein Suzuki von 1984 (Modell LJ 80), eine Probefahrt zu machen. Was nutzt das ganze Geschraube in der Garage, wenn die Schrauben nicht halten (auf dem Rost). Auf der Woltorfer Straße hoffte ich ein bisschen auf den Blitzer in der dortigen, umstrittenen, neuen Tempo-30-Zone. Aber es stand wohl keiner da an diesem Tag in der Nähe des Eingangs zum Impfzentrum. Dabei hätte dem LJ doch ein Foto so gut getan – mit seinen schnuckligen 39 PS und „Null auf 100“ in circa 44 Sekunden...!

