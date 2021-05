Die Gewöhnungsphase ist in Sachen Homeoffice ja längst vorbei. Auch die Hundedame hat sich damit abgefunden, dass ihre Menschen sich für eine fast ständige Verfügbarkeit in Bellweite des Korbes entschieden haben. Dennoch: Auch der beste Mensch wird auf Dauer langweilig. So wird in gewissen Abständen täglich sämtliches Spielzeug zu den Schreibtischen geschleppt. Bis wie jedes Jahr das Entenpaar im Garten einzog. Die Blondine ist zufrieden, liegt an der Terrassentür und genießt schnatterndes Hundekino...

