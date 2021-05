My Home is not my school

Die IGS Lengede hat den Deutschen Schulpreis gewonnen (s. dritte Lokalseite). Herzlichen Glückwunsch! Sie gewinnt den Preis für ihren „Digitalen Werkzeugkasten“. Da ist eine Menge drin. Eigentlich alles, was die Schülerinnen und Schüler – gerade in der, aber auch außerhalb der Coronazeit – digital brauchen. Und der Zugriff hängt nicht von der Leistungsfähigkeit des eigenen Notebooks ab, so die Schule. Genau das sei auch die gewünschte Chancengleichheit! Also digital sieht sich die IGS Lengede gut aufgestellt. Da ist sie sicher weiter als andere. Und dennoch stößt auch sie beim „Homeschooling“ an (digitale) Grenzen. Schule ist eben auf Dauer nicht nur online möglich. Alles andere wäre quasi fortdauernde „Stillarbeit“ oder wie ein Fernstudium. Ob wirklich alle Schüler und Schülerinnen diese Art zu Lernen hinbekommen… Aber die Schülerinnen und Schüler kehren ja diese Woche zumindest in kleineren Gruppen in die Schulen zurück. Und das ist gut so! Home ist home und Schule ist eben Schule.

